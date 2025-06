ARRESTATO 24ENNE. Scappa dai carabinieri con la droga in auto

NON DIMENTICARTI DI SEGUIRE CASERTACE NELLA COMMUNITY WHASTAPP

CLICCA QUI -> https://chat.whatsapp.com/DAgb4AcxtG8EPlKwcTpX20

PORTICO DI CASERTA – Ha forzato un posto di blocco dei carabinieri e tentato la fuga a tutta velocità, ma è stato bloccato poco dopo con dosi di crack e cocaina pronte per lo spaccio. Protagonista un 24enne di Macerata Campania, già noto alle forze dell’ordine per reati legati agli stupefacenti.

L’episodio è avvenuto all’alba di oggi, intorno alle 4:10, quando una pattuglia del Nucleo Operativo e Radiomobile di Santa Maria Capua Vetere ha intimato l’alt all’uomo in via Diaz, a Portico di Caserta. Il giovane, però, ha ignorato l’ordine e si è dato alla fuga. Pochi minuti più tardi, grazie al coordinamento con una seconda pattuglia della Compagnia di Marcianise, è stato intercettato in via Ponteselice, al confine con Capodrise.

Anche in questa occasione ha provato a scappare, accelerando bruscamente, ma è stato fermato dopo un breve inseguimento. Prima di arrestare la corsa ha tentato di liberarsi della droga, lanciando un involucro dal finestrino e cercando di disfarsi di un secondo contenitore subito dopo essere sceso dall’auto.

Entrambi i contenitori sono stati recuperati dai militari: all’interno vi erano 28 dosi di crack e 11 dosi di cocaina. Durante la perquisizione personale e del veicolo, sono stati trovati 320 euro in contanti e la chiave di una camera d’albergo a Giugliano in Campania, nel Napoletano.

I carabinieri si sono quindi recati presso l’hotel, dove, all’interno della stanza, hanno rinvenuto altre 26 dosi di crack, un bilancino di precisione e materiale per il confezionamento della droga. Complessivamente, sono state sequestrate 65 dosi di sostanze stupefacenti, oltre al denaro contante e agli strumenti legati all’attività di spaccio.

Il 24enne è stato arrestato e condotto nel carcere di Santa Maria Capua Vetere. È accusato di detenzione di droga ai fini di spaccio