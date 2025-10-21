ARRESTATO. Carabinieri beccano l’uomo armato che ha rapinato il tabacchi

E’ ONLINE IL PODCAST “IL COLPO! QUATTRO CITTA’, QUATTRO STORIE CRIMINALI – CLICCA QUI PER ASCOLTARLO GRATIS SU SPOTIFY

SAN CIPRIANO D’AVERSA – I Carabinieri della Compagnia di Casal di Principe hanno individuato e fatto arrestare il presunto autore della rapina da 20mila euro ai danni di una tabaccheria di San Cipriano d’Aversa, avvenuta lo scorso agosto.

L’uomo, la cui identità non è stata ancora resa nota, avrebbe fatto irruzione nell’esercizio commerciale con il volto coperto e armato di un coltello, minacciando il titolare e portando via l’incasso: circa 18mila euro in contanti e 2.000 euro in gratta e vinci.

Le indagini, coordinate dalla Procura di Aversa Napoli Nord e condotte dal Nucleo Operativo e Radiomobile di Casal di Principe, si sono concluse dopo due mesi di attività investigative. Sulla base degli elementi raccolti, è stata emessa un’ordinanza di custodia cautelare in carcere nei confronti del sospettato.