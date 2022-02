Arrestato per spaccio lo scorso ottobre, il Gip dispone la scarcerazione

CASAL DI PRINCIPE –(gv) Nello scorso mese di ottobre, i Carabinieri della Stazione di Casal di Principe, nel corso di un servizio volto a bloccare lo spaccio di stupefacenti, procedettero all’arresto, all’interno di un’abitazione in quel comune, di Vassallo Luigi cl. 1989, ritenuto responsabile di detenzione ai fini di spaccio.

L’uomo, a seguito di perquisizione personale e domiciliare, fu trovato in possesso di circa 800 gr. di marijuana, celata all’interno di una stanza adibita all’essiccazione dello stupefacente.

Prima condotto in carcere ed a seguito dell’udienza di convalida, agli arresti domiciliari.

Lo stesso, già arrestato e condannato per episodi analoghi, si era giustificato sostenendo che la droga era per uso personale.

Il pubblico ministero, in sede di rito abbreviato, aveva invocato una condanna ad anni 2 e mesi 6 di reclusione.

Tuttavia, il gip del tribunale di Napoli nord, in accoglimento della tesi difensiva, lo ha condannato a mesi 4, riconoscendo il fatto dì lieve entità, provvedendo alla scarcerazione immediata.

L’uomo è difeso dall’Avv. Domenico della Gatta