Arriva la soffiata e la polizia lo becca con la droga. Arrestato pusher 31enne

TEANO (red.cro.) – Gli Agenti del commissariato di polizia hanno proceduto all’arresto in flagranza di reato di detenzione e spaccio di sostanza stupefacente di D.S. di anni 31, nato a Teano ed ivi residente. L’uomo è stato trovato in possesso di circa 80 grammi di sostanza stupefacente (hashish e Marijuana) divisa in dosi già pronta per essere distribuita. L’arresto è intervenuto a seguito di notizia confidenziale circa una intensa attività di spaccio che già da qualche tempo si stava svolgendo nella citta di Teano. Questo però, si inserisce anche nell’ambito di straordinari servizi di controllo del territorio che già da ieri gli agenti del commissariato stanno effettuando nelle zone aurunche di Sessa, Cellole, Teano e Carinola. Dopo l’arresto D.S. è stato su disposizione dell’A.G. procedente, sottoposto agli arresti domiciliari presso il suo domicilio sito in via Madonna Assunta frazione Furnolo di Teano, in attesa del rito direttissimo che si terrà domani a partire dalle ore 09:00 presso il Tribunale di Santa Maria C.V.