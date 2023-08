Assalto notturno nella farmacia del centro: banditi in fuga col bottino

Hanno agito con il volto travisato.

MACERATA CAMPANIA. Ancora una volta, un farmacia nel mirino dei banditi. L’ennesimo raid è avvenuto la scorsa notte a Macerata Campania: ignoti si sono introdotti nella farmacia San Francesco, in corso Umberto, a pochi passi dal comando della polizia municipale.

I banditi, che hanno agito con il volto travisato, hanno portato via i prodotti esposti in vetrina ed i contanti della cassa, per poi scappare al suono dell’allarme.