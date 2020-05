ASSEMBRAMENTI A MONDRAGONE. Lungomare affollato di persone non distanziate e senza mascherine. Le segnalazioni

MONDRAGONE (Maria Assunta Cavallo) – In questa prima settimana di fase 2 in cui il governo ha concesso un allentamento delle restrizioni, concedendo ai cittadini piccole libertà sperando nel buon senso di tutti, le cose non vanno proprio come dovrebbero andare. Gli utenti social ci hanno inviato tantissime immagini che hanno immortalato nella giornata di ieri, assembramenti soprattutto nella zona lido, in cui si vede gente passeggiare senza rispettare il distanziamento fisico, e privi di dispositivi di protezione. Evidentemente i controlli non sono sufficienti a tenere a bada tutto questo movimento massiccio di persone, mentre durante la fase 1, i controlli individuali, ai motorini, alle autovetture, sono stati numerosi così come numerose sono state le sanzioni emesse a carico dei trasgressori. A quanto pare non funzionano nemmeno più gli appelli ai cittadini indisciplinati da parte dell’amministrazione locale, per non gettare all’aria i risultati raggiunti sinora con condotte esemplari perché ci vuole davvero un attimo per ripiombare nella fase 1. È giustissimo passeggiare sul lungomare, correre, andare a fare visita ai prossimi congiunti per un tempo però limitato e senza fare errori che possono costarci davvero caro.

Andando avanti così è possibile un nuovo aumento dei contagi e se ciò dovesse accadere, sarebbe un disastro sia per la nostra salute, e sia per tutte le attività commerciali che affannosamente stanno cercando di ricominciare.