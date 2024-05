Attacco hacker a Primaset, svuotati conti correnti e carte di credito. I coniugi Turco: rafforzati i sistemi di sicurezza

Nicola Turco e sua moglie Rosalia Santoro sono al timone del gruppo editoriale.

CASERTA. Un Primo Maggio di tensione per i coniugi Turco, al timone del gruppo industriale Primaset, colpiti da un grave attacco informatico che ha messo a rischio le infrastrutture digitali dell’azienda e la sicurezza personale della famiglia. Gli hacker hanno perpetrato un raid virtuale che ha visto il furto di dati sensibili, tra cui sim aziendali, mail, account ed informazioni di carte di credito e documenti personali.

Dalle prime ore del giorno festivo, i sistemi di sicurezza del gruppo sono stati violati con una precisione e un timing che suggeriscono una pianificazione sofisticata e dettagliata. Non appena le autorità sono intervenute, gli hacker avevano già inferto danni significativi.

“I malintenzionati dietro a questi attacchi avevano calcolato perfettamente il timing, sfruttando un momento in cui la reperibilità degli operatori della sicurezza era minima e i sistemi più vulnerabili”, spiega un esperto di sicurezza informatica. La partenza dell’attacco alle 24:01 ha significato una corsa contro il tempo per il team di cybersecurity di Primaset per cercare di contenere la violazione e limitarne i danni.

La direttrice generale, la Dottoressa Rosalia Santoro, si è trovata sotto assedio digitale proprio mentre tentava di coordinare la risposta all’emergenza. “È stato un attacco diretto e molto personale, che ha messo a nudo vulnerabilità significative nei nostri sistemi, nonostante gli elevati standard di sicurezza che abbiamo sempre implementato”, ha dichiarato la Santoro.

Nel

frattempo, i coniugi Turco hanno dovuto intraprendere misure drastiche per proteggere non solo l’integrità aziendale, ma anche la loro privacy. La sicurezza televisiva e digitale è stata rafforzata, con team di tecnici pronti a intervenire 24 ore su 24.La preoccupazione di questi attacchi digitali diventa sempre più grave ed ora si sposta sulla protezione non solo delle aziende, ma anche dei cittadini, sempre più spesso vittime di questi reati digitali che sfruttano i giorni festivi per colpire con maggiore efficacia. Le forze dell’ordine hanno assicurato la loro massima disponibilità e presenza, lavorando senza sosta anche durante la giornata festiva, ma questo episodio solleva questioni più ampie sulla sicurezza informatica nazionale e sulla necessità di una vigilanza continua.Questo intenso attacco informatico lascia dietro di sé non solo danni materiali, ma anche una profonda riflessione sulla sicurezza digitale in un’era sempre più connessa e vulnerabile agli attacchi cyber. Gli esperti insistono sulla necessità di un rafforzamento delle infrastrutture digitali e di un impegno costante nella formazione e nell’aggiornamento dei sistemi di sicurezza per prevenire future incursioni digitali.