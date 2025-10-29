Auto finisce nel fossato: paura nei pressi della chiesa della Madonna delle Grazie

29 Ottobre 2025 - 12:07

foto di repertorio

Le forze dell’ordine stanno ora ricostruendo la dinamica dell’incidente per chiarire le cause dell’improvvisa uscita di strada

ALIFE – Attimi di paura questa mattina nei pressi della chiesa della Madonna delle Grazie, ad Alife, dove un’auto è finita fuori strada terminando la sua corsa in un fossato che costeggia la carreggiata.

Alla guida della vettura c’era un uomo di 70 anni, residente a Sant’Angelo d’Alife, che per cause ancora in corso di accertamento avrebbe perso il controllo del mezzo.

L’impatto è stato violento e ha distrutto gran parte della vettura, ma fortunatamente il conducente è rimasto illeso, riportando solo lievi contusioni e un grande spavento.

Sul posto sono intervenuti i carabinieri e i soccorritori del 118, che hanno prestato le prime cure all’uomo e provveduto alla messa in sicurezza dell’area.

