CAPUA-CAIANELLO. Non sono chiare le cause che ieri sera hanno ridotto in cenere un’auto in transito sull’A1, tra i caselli di Capua e Caianello. La vettura, che viaggiava in direzione Milano, ha preso fuoco e sul posto sono dovuti intervenire i vigili del fuoco. Fortunatamente stanno bene gli occupanti dell’auto, ma in Autostrada si è formato un chilometro di coda.