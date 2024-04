LE FOTO. La lavatrice prende fuoco: paura in un appartamento a CASERTA

Vigili del fuoco sul posto

CASERTA – Attimi di paura questo pomeriggio, poco dopo le 17 in via Correra a Caserta per un incendio che si è sviluppato al primo piano di una palazzina.

Ad allertare i vigili del fuoco un’anziana spaventata dal fumo che aveva invaso l’abitazione. Secondo le prime informazioni le fiamme sarebbero scaturite dalla lavatrice, aggredendo la stanza dove era installata e inondando di fumo tutto l’appartamento.

Immediato l’intervento dei caschi rossi, che hanno spento le fiamme in pochi minuti, prima che si propagassero all’intero appartamento