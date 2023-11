MACERATA CAMPANIA – È ricoverato in condizioni critiche l’uomo di Macerata Campania rimasto ferito in un incidente avvenuto oggi pomeriggio, venerdì, in via Gobetti.

L’uomo, 80 anni, è stato colpito da un autovettura mentre questa, guidata da una donna del posto, usciva da una delle stradine laterali.