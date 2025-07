AVERSA. 20enne in scooter forza il posto di blocco e lancia la droga per strada: bloccato e arrestato

È accaduto nel tardo pomeriggio di ieri in via Porta San Giovanni, strada di confine tra i comuni di Aversa e Trentola Ducenta

AVERSA – Dovrà rispondere di detenzione ai fini di spaccio il 20enne di Trentola Ducenta, nel casertano, trovato in possesso di numerose dosi di Crack e cocaina.

È accaduto nel tardo pomeriggio di ieri in via Porta San Giovanni, strada di confine tra i comuni di Aversa e Trentola Ducenta, dove i militari dell’Arma, nel corso in un servizio di controllo del territorio, hanno intercettato il giovane mentre procedeva a folle velocità a bordo di uno scooter Honda SH di colore bianco.

Nonostante gli fosse stato intimato l’alt per un controllo, visto che non indossava neanche il casco di sicurezza, il giovane, invece di fermarsi ha accelerato repentinamente la marcia e attraverso manovre estremamente pericolose ha eluso il controllo allontanandosi e facendo perdere temporaneamente le proprie tracce.

Le immediate ricerche hanno consentito ai carabinieri della Stazione di Trentola Ducenta di raggiungerlo nella vicina via Alessandro Bisceglie dove, prima di essere bloccato, anche grazie all’intervento di un agente della locale polizia municipale, libero dal servizio, ha tentato di liberarsi di un contenitore in alluminio, subito recuperato dai militari dell’Arma e risultato contenere 21 dosi di crack. La successiva perquisizione personale eseguita a carico del 20enne, già noto alle forze dell’ordine, ha consentito di rinvenire all’interno del borsello in suo possesso, la somma contante di euro 590,00 suddivisa in banconote e monete di vario taglio, e due telefoni cellulari.

Poco dopo, grazie alla perquisizione estesa all’abitazione del giovane i militari hanno rinvenuto, occultati in un barattolo, ulteriori 39 dosi di Crack e 8 dosi di cocaina, nonché la somma in 1815,00 euro in contanti.

Lo stupefacente rinvenuto, per un totale di 60 dosi di crack e 8 di cocaina, unitamente alla somma in contanti pari a euro 2405,00, ritenuta provento dell’attività illecita, sono stati sottoposti a sequestro.

Il 20enne, dopo le formalità di rito, è stato arrestato e condotto ai domiciliari a disposizione dell’autorità giudiziaria.