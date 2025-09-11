AVERSA. 4 mesi per una carta d’identità: cittadini esasperati
11 Settembre 2025 - 10:53
La richiesta è unanime: garantire un servizio essenziale senza costringere i cittadini a mesi di attesa
AVERSA – Gravi disagi per i cittadini di Aversa, costretti ad attendere fino a quattro mesi per ottenere o rinnovare la carta d’identità. Una situazione che sta esasperando i residenti, con ricadute pesanti sulla vita quotidiana.
in molti, infatti, segnalano difficoltà concrete: impossibilità di programmare viaggi, ostacoli nell’accesso ai pubblici uffici e perfino problemi nel completare operazioni bancarie e postali che richiedono un documento valido.
Secondo quanto trapelato, i ritardi sarebbero legati al numero limitato di appuntamenti giornalieri consentiti dal sistema ministeriale. Un vincolo che, però, non basta a giustificare la situazione, diventata ormai insostenibile.
La cittadinanza chiede a gran voce un intervento urgente da parte dell’amministrazione comunale: dall’apertura di sportelli aggiuntivi all’estensione degli orari lavorativi.