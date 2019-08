AVERSA. Affetto da disturbi mentali, va in giro tra le palazzine completamente nudo

AVERSA (Christian e Lidia de Angelis) – Affetto da disturbi mentali, uomo nudo in pieno giorno tra le abitazioni delle palazzine. Ieri mattina un fatto gravissimo si è verificato intorno alle 11 del mattino nelle Palazzine Papa Giovanni XXIII rione popolare normanno, dove un uomo che vive al secondo piano di una delle popolatissime palazzine, è sceso in strada nudo, completamente, e camminava come se nulla fosse tra i vialetti della zona, a rischio di essere visto dai bambini e non solo. Quando il soggetto, che risulterebbe affetto da disturbi mentali, solito fare cose del genere, infatti non sarebbe la prima volta, è stato ripreso da un residente, questo ha mostrato i genitali e il sedere, a mo di dispetto, tutti hanno chiesto aiuto affinché il sindaco quale istituzione sanitaria della città e le istituzioni oltre che la famiglia dell’uomo, siano presi immediati provvedimenti, visto che è grave data anche la presenza di minori nelle palazzine.