AVERSA. Armato di coltello tenta rapina in farmacia, messo in fuga dai clienti

Tempestivo e coraggioso l’intervento di alcuni clienti

AVERSA– Rapina sventata ieri alla farmacia Foglia di Aversa, in viale Kennedy. Un uomo armato di coltello ha fatto irruzione nei locali con l’intento di portare via l’incasso, ma il suo tentativo è stato reso vano dal pronto intervento di alcuni presenti che sono riusciti a disarmarlo.



L’episodio, avvenuto durante l’orario di lavoro, riaccende ancora una volta i riflettori sulla questione sicurezza ad Aversa. Non è la prima volta che la città è teatro di simili eventi, e la popolazione esprime crescente preoccupazione per quella che viene percepita come una città sempre più in balia della criminalità.



Le forze dell’ordine sono intervenute sul posto per i rilievi del caso e hanno avviato le indagini per identificare e assicurare alla giustizia il responsabile.