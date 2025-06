AVERSA. Auto in fiamme nella notte: intervengono i Vigili del Fuoco

AVERSA – Attimi di tensione nella tarda serata ad Aversa, dove un’automobile ha preso fuoco in viale della Libertà. Le fiamme hanno rapidamente avvolto il veicolo, attirando l’attenzione dei residenti della zona. Sul posto sono giunti i vigili del fuoco, che hanno domato l’incendio e messo in sicurezza l’area per scongiurare ulteriori pericoli per chi si trovava nelle vicinanze.

Secondo una prima ricostruzione, l’origine del rogo potrebbe essere riconducibile a un malfunzionamento del mezzo. Le autorità stanno comunque effettuando accertamenti per chiarire con precisione le cause dell’accaduto.