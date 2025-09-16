AVERSA. Auto rubata a noto commerciante fuori l’ospedale Moscati

Le telecamere hanno ripreso l’autore del furto, ora spetta alle autorità rintracciare il ladro

AVERSA – Furto d’auto nelle vicinanze dell’ospedale San Giuseppe Moscati. La vittima è un commerciante di Aversa che aveva lasciato la propria auto in sosta nei pressi della struttura sanitaria normanna.

Al proprio ritorno la vettura era già sparita, rubata da un uomo in canottiera e pantaloncini come si evince dal filmato della telecamera di sicurezza che ha colto in flagrante il malvivente mentre scassinava la portiera dell’auto e successivamente fuggire con il mezzo.

Continuano le ricerche per trovare la corrispondenza tra l’uomo nel filmato e il nome del malfattore.