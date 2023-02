AVERSA. Blitz della municipale tra i locali della movida: sequestrati due dehors

Il sequestro nella zona di Via Roma e Piazza Vittorio Emanuele

AVERSA (Lidia e Christian de Angelis) Continua l’incessante attività di controllo sul territorio ad opera degli agenti della Polizia municipale diretti dal Com. Col. Piricelli. Glia agenti nella giornata di ieri hanno proceduto al sequestro di strutture abusive, dehor, di due noti locali, “La Brasilena” e “Filiù”, procedendo congiuntamente alla denuncia nei confronti dei titolari all’autorità preposta.

Le due strutture, rispettivamente in via Roma e piazza Vittorio Emanuele, sono frutto di occupazione di suolo pubblico da parte dei titolari. Dai controlli è emerso che questi avrebbero realizzato all’esterno dei locali le strutture in assenza delle dovute autorizzazioni.

