AVERSA. Crolla soffitto a scuola a pochi giorni dall’inizio delle lezioni
4 Settembre 2025 - 09:10
Grande preoccupazione tra i genitori degli alunni per l’incolumità dei figli e per i disagi che scaturiranno dai lavori di messa in sicurezza
AVERSA – Grande spavento ieri alla scuola primaria Giovanni Pascoli di via Ovidio ad Aversa, dove il soffitto di un’aula è improvvisamente crollato. La dirigente scolastica ha disposto controlli urgenti ed informato le autorità competenti: sul posto si sono portati i tecnici comunali, al fine di avviare verifiche necessarie a determinare le cause del cedimento.
Grande preoccupazione tra i genitori degli alunni a pochi giorni dall’apertura del rientro in classe degli studenti, alcune classi potrebbero essere trasferite temporaneamente in sede alternative per consentire i lavori di messa in sicurezza