AVERSA. Crolla soffitto a scuola a pochi giorni dall’inizio delle lezioni

Grande preoccupazione tra i genitori degli alunni per l’incolumità dei figli e per i disagi che scaturiranno dai lavori di messa in sicurezza

AVERSA – Grande spavento ieri alla scuola primaria Giovanni Pascoli di via Ovidio ad Aversa, dove il soffitto di un’aula è improvvisamente crollato. La dirigente scolastica ha disposto controlli urgenti ed informato le autorità competenti: sul posto si sono portati i tecnici comunali, al fine di avviare verifiche necessarie a determinare le cause del cedimento.

