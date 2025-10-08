AVERSA. Dal medico per una visita accusa un malore, muore professoressa

I funerali saranno celebrati oggi pomeriggio

NON DIMENTICARTI DI SEGUIRE CASERTACE NELLA COMMUNITY WHASTAPP

CLICCA QUI -> https://chat.whatsapp.com/DAgb4AcxtG8EPlKwcTpX20

AVERSA – Si reca dal medico e muore nello studio. E’ quanto accaduto ieri sera ad Aversa, in via Modigliani, dove la Professoressa Rita Di Giorgio, 74 anni, si trovava quando è stata colta da un malore fatale

Erano le 18:30 quando è scattato l’allarme. I sanitari giunti sul posto, hanno potuto solo constatare il decesso della donna. A darne il triste annuncio la sorella Valeria, i cugini, i nipoti e i parenti tutti. I funerali saranno celebrati oggi pomeriggio, alle ore 17:00, presso la Parrocchia di San Michele Arcangelo.