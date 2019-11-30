AVERSA. Daspo urbano ad un parcheggiatore abusivo di piazza Cirillo

AVERSA – OGGI 30 NOVEMBRE 2019, I CARABINIERI DELLA COMPAGNIA DI AVERSA HANNO NOTIFICATO A M.L., CLASSE 94 DI AVERSA, IL PROVVEDIMENTO DI DIVIETO DI AVVICINAMENTO ALLA PIAZZA DOMENICO CIRILLO, PER LA DURATA DI UN ANNO.
LA MOTIVAZIONE DEL PROVVEDIMENTO ADOTTATO DAL QUESTORE SU RICHIESTA DELLA COMPAGNIA CARABINIERI DI AVERSA DISCENDE DALL’AVER SORPRESO DA PARTE DEI MILITARI DELL’ARMA, RIPETUTAMENTE IL M. AD ESERCITARE LA PROFESSIONE DI PARCHEGGIATORE ABUSIVO NELL’AREA ANTISTANTE IL PALAZZO DI GIUSTIZIA DI AVERSA.
GLI ULTIMI CONTROLLI DEI CARABINIERI RISALGONO AL 5, 11 E 14 NOVEMBRE. IN TUTTE LE CIRCOSTANZE IL M. ALLA VISTA DEI MILITARI TENTAVA DI DARSI A RAPIDA FUGA PER SFUGGIRE AI CONTROLLI, SENZA TUTTAVIA RIUSCIRCI.
NEGLI ULTIMI DUE MESI LE CONTRAVVENZIONI ELEVATE AI PARCHEGGIATORI ABUSIVI SONO STATE NUMEROSISSIME.