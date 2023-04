AVERSA. Dissequestrati i dehors del bar La Brasilena. Il Riesame boccia per la seconda volta i sigilli voluti da Golia

Gli esercenti esasperati: il sindaco sta uccidendo il commercio.

AVERSA. Amministrazione battuta per la seconda volta. Il Tribunale del Riesame ha, infatti, annullato il sequestro dei dehors del bar La Brasilena di via Roma, dopo averlo già fatto per il Festina di Piazza Municipio. E’ stato accolto il ricorso e ribaltata la decisione del gip che aveva convalidato il sequestro della polizia municipale di Aversa.

Quella tra i commercianti del centro storico della città normanna e l’amministrazione retta da Alfonso Golia è, ormai, una guerra aperta. I primi accusano il Comune di stare uccidendo il commercio (di pochi giorni fa una lettera indirizzata al prefetto Giuseppe Castaldo); dall’altra parte gli uomini della polizia municipale continuano ad apporre sigilli che, immancabilmente, vengono poi fatti rimuovere dal magistrato di turno.

“Siamo in prima linea – ha dichiarato in merito il presidente provinciale di Confcommercio Lucio Sindaco – affinché si riesca a dirimere una questione che sta assumendo i contorni della farsa. Ciò che sta accadendo è infatti veramente paradossale. Una intera categoria fortemente penalizzata da cavilli burocratici e negligenze amministrative. Speriamo in un intervento del Prefetto che ci aiuti ad ottenere risposte certe e chiare dall’amministrazione comunale. Gli animi sono infuocati e temiamo che questo clima possa innescare problemi di ordine pubblico. Occorre favorire il dialogo ed il confronto tra le parti e soprattutto è fondamentale che ciascuno si assuma le proprie responsabilità”. Categorico anche il presidente provinciale di Fipe (Federazione italiana pubblici esercizi) Confcommercio Caserta, Giuseppe Russo, che definisce estremamente grave quanto sta accadendo sul suolo normanno. Il riferimento va proprio alle numerose multe e al sequestro dei gazebo effettuati dalla Polizia municipale in base ad una interpretazione particolarmente restrittiva della normativa vigente.