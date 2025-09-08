AVERSA. Donna travolta da un’auto, a pochi metri di distanza dal negozio Poltronesofà
8 Settembre 2025 - 15:24
Il fatto si è verificato poco dopo mezzogiorno
AVERSA – Ennesimo incidente stradale lungo Viale Kennedy, arteria meglio conosciuta come variante.
Stavolta ad avere la peggio è stata un donna, investita da un’auto in corsa. La vittima è rimasta riversa a terra per qualche minuto e successivamente è stata soccorsa da un’ambulanza del 118. Il tutto è avvenuto a pochi metri di distanza dal noto negozio Poltronesofà.
La donna è stata trasportata nel vicino ospedale Moscati di Aversa. In questo momento si sta sottoponendo a diversi esami clinici e radiografici per stabilire l’entità dei traumi subiti.