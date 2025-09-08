AVERSA. Donna travolta da un’auto, a pochi metri di distanza dal negozio Poltronesofà

8 Settembre 2025 - 15:24

una foto del luogo dell'incidente

Il fatto si è verificato poco dopo mezzogiorno

AVERSA – Ennesimo incidente stradale lungo Viale Kennedy, arteria meglio conosciuta come variante.


Stavolta ad avere la peggio è stata un donna, investita da un’auto in corsa. La vittima è rimasta riversa a terra per qualche minuto e successivamente è stata soccorsa da un’ambulanza del 118. Il tutto è avvenuto a pochi metri di distanza dal noto negozio Poltronesofà.

La donna è stata trasportata nel vicino ospedale Moscati di Aversa. In questo momento si sta sottoponendo a diversi esami clinici e radiografici per stabilire l’entità dei traumi subiti.

Testata registrata presso il tribunale di BENEVENTO con nr. 7 del 02/09/2013

Direttore responsabile:  Gianluigi Guarino
Copyright 2019 CASERTACE
P.IVA 04465230615
Responsabile trattamento dati personali: Gianluigi Guarino