AVERSA. Dramma in un parco privato: anziano trovato senza vita nel garage condominiale

L’85enne era sceso per prendere l’auto ma non è più risalito. Inutili i soccorsi, si ipotizza un malore improvviso

AVERSA – Un drammatico episodio si è consumato oggi all’interno del parco residenziale “Argo”, in via Botticelli.

Un uomo di 85 anni è stato ritrovato privo di vita nel garage condominiale. A fare la scoperta è stata la donna che si occupava della sua assistenza quotidiana. L’anziano, secondo una prima ricostruzione, era sceso per prendere l’auto ma non è più risalito. Dopo aver notato la sua assenza prolungata, la badante ha deciso di cercarlo e, giunta nel parcheggio sotterraneo, lo ha trovato riverso a terra.

Immediata la chiamata ai soccorsi, ma purtroppo i sanitari del 118 non hanno potuto fare altro che constatarne il decesso. Non ci sarebbero segni di violenza o indizi che facciano pensare a un’aggressione: si ipotizza che il decesso sia stato causato da un malore improvviso.

L’uomo era benvoluto dai vicini e la notizia ha scosso profondamente gli abitanti del complesso e chi lo conosceva da tempo.