AVERSA. ELEZIONI REGIONALI. AZZ, LA POLITICA CHE SI RINNOVA. Si candida un giovane professionista: Peppe Stabile

E con questa siamo arrivati ad una ventina di discese in campo negli ultimi 30 anni. Di qua, di là, e poi di qua. Ora dovrebbe essere Campania Libera

AVERSA – Il nuovo che avanza. Una ventata di aria fresca nella politica normanna. La candidatura di Giuseppe Stabile alle elezioni regionali di settembre risponde a questi due requisiti, se non fosse il 2020, ma ancora i ruggenti anni 80, precisamente il 1988, anno della prima consiliatura del 69enne al consiglio cittadino di Aversa. Peppe Stabile candidato a tutto e con tutti ha deciso di buttarsi di nuovo nella mischia con Campania Libera, secondo gruppo legato al governatore in carica Vincenzo De Luca, che segue, in ordine d’importanza, la lista che porterà il nome del presidente della Regione. Praticamente, Stabile vedrà il suo nome nella lista di supporto alla lista di supporto di De Luca, che potremmo definire come una specie di lista B, disegnata sempre dal Fratacchione.

Peppe Stabile, che nel 2019 era il candidato a sindaco per Forza Italia ad Aversa, ha quindi deciso di saltare la staccionata, non la prima volta nella sua lunga carriera, passando nel centrosinistra. Si spengono, quindi, le speranze per il figlio Francesco, che sembrava vicino ad un accordo elettorale proprio in vista della tornata regionale.