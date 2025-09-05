AVERSA. Fa irruzione in Comune e ruba cellulare a un dipendente: bloccato in piazza Vittorio Emanuele

Attivata la funzione di geolocalizzazione del telefono che a permesso di rintracciare rapidamente il dispositivo

AVERSA – Momenti di tensione ieri mattina, giovedì 4 settembre, all’interno del Municipio di Aversa. Un uomo è riuscito a introdursi nell’ufficio del capo di gabinetto del sindaco, Michele Sabia, e a sottrarre il cellulare personale e le chiavi dell’auto.

Accortosi subito del furto, Sabia ha allertato la polizia e attivato la funzione di geolocalizzazione del telefono. L’iniziativa ha permesso di rintracciare rapidamente il dispositivo e, di conseguenza, il ladro.

L’uomo, nel frattempo, si era spostato in piazza Vittorio Emanuele, dove è stato raggiunto dagli agenti. Una volta identificato, il malfattore è stato fermato e il cellulare restituito al legittimo proprietario.