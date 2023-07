AVERSA. Furto notturno in farmacia: è caccia ai malviventi

Sequestrati i filmati delle telecamere di videosorveglianza

AVERSA – Non si arresta l’escalation di furti che da tempo, oramai, sta interessando la città di Aversa. Questa volta a finire nel mirino dei malviventi è la farmacia Frecentese in via Salvo D’Acquisto oggetto di un furto durante la scorsa notte. La scoperta è avvenuta ieri mattina quando i titolari e i dipendenti sono entrati nell’esercizio commerciale e hanno trovato farmaci sparsi nei locali. Non appena costatato il furto di migliaia di euro il proprietario ha informato le forze dell’ordine e denunciato l’accaduto. La situazioni di desta particolare preoccupazione per il possibile coinvolgimento della farmacia nel mercato illegale dei farmaci. Le forze dell’ordine hanno immediatamente avviato le indagini e acquisito le immagini delle telecamere di videosorveglianza installate presso l’attività nel tentativo di individuare e incastrare i responsabili del raid.