Maxi rissa nel centro di accoglienza per minori: vigilante e operatrice finiscono al pronto soccorso

La lite sorta per futili motivi, è sfociata nella violenta colluttazione.

SESSA AURUNCA. La maxi rissa si è scatenata poche sere fa e ad essere coinvolti sono stati sette minorenni, ospiti in una casa di accoglienza per minori a Sessa Aurunca. Pare che da lite sia sorta per futili motivi tra un paio di ragazzi, subito dopo però si è allargata ad altri ospiti della struttura.

Di qui l’intervento degli operatori del personale di vigilanza. Uno di loro ed una operatrice sono rimasti feriti nel tentativo di separare i ragazzi e per loro sono state necessarie le cure del Pronto Soccorso dell’Ospedale di Sessa Aurunca. Sul posto anche i carabinieri della locale compagnia che hanno individuato i minori coinvolti, alcuni dei quali sono stati già trasferiti in altre strutture.