AVERSA. Giovane in scooter si scontra con un’auto: attimi di paura all’incrocio di via Michelangelo

Sul posto sono intervenute tempestivamente due ambulanze

AVERSA – Un incidente stradale ha scosso il pomeriggio di oggi ad Aversa. Il fatto è avvenuto all’altezza dell’incrocio tra via Michelangelo e una strada secondaria, attirando rapidamente l’attenzione dei presenti e degli utenti sui social.

Secondo le prime testimonianze diffuse, un ragazzo stava percorrendo la strada sul suo scooter quando, per motivi ancora in fase di accertamento, ha impattato con forza contro un’automobile. A seguito della collisione, il giovane è stato sbalzato dal mezzo finendo sull’asfalto.

I passanti, visibilmente scossi, non hanno perso tempo e hanno immediatamente allertato i soccorsi. Sul posto sono intervenute tempestivamente due ambulanze, con il personale sanitario che ha prestato le prime cure al ragazzo direttamente sul luogo dell’incidente.

Le condizioni del giovane hanno inizialmente fatto temere il peggio, viste le modalità dell’impatto. Tuttavia, stando a quanto appreso, il ragazzo non avrebbe riportato gravi conseguenze. A parte lo spavento e, forse, qualche lesione di lieve entità, sembrerebbe essere fuori pericolo.

Le autorità stanno ora ricostruendo la dinamica dell’accaduto per chiarire le responsabilità e capire cosa abbia provocato l’incidente.