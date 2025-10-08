AVERSA. GUARDA IL VIDEO. Furto lampo da Primo Sushi: rubati cassa automatica e vini pregiati per 15mila euro

L’episodio riaccende i riflettori sulla sicurezza delle attività commerciali nel centro cittadino e sulla necessità di un rafforzamento dei controlli nelle ore notturne

AVERSA – Ancora un colpo ai danni del ristorante “Primo Sushi” di via Dante Alighieri ad Aversa, già bersaglio dei ladri in passato. Ieri mattina, alle 5:00 circa, ignoti hanno messo a segno un furto fulmineo, durato appena 30 secondi, forzando l’ingresso del locale e dirigendosi subito verso la cassa.



Si tratta del terzo episodio in due anni, una frequenza che ha destato preoccupazione tra i titolari e la comunità locale.

Ad essere portata via è stata la cassa automatica, dal valore stimato in circa 6.000 euro, ma che conteneva soltanto 35 euro in contanti. Più ingente, invece, il danno derivante dalla sottrazione di due bottiglie di vino pregiato, per un valore complessivo che si aggira intorno ai 15.000 euro.

I titolari dell’attività hanno sporto regolare denuncia presso le autorità competenti. Gli inquirenti stanno ora analizzando i filmati del sistema di videosorveglianza interno, che avrebbe ripreso l’intera sequenza del furto, nella speranza di identificare i responsabili.



