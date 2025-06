AVERSA. Guerriglia dopo la vittoria del Real Normanna: tifosi scatenati si scagliano contro la polizia. Daspo in vista

Le autorità stanno ora indagando per identificare i responsabili dei disordini

AVERSA – La festa per la promozione in Serie D del Real Normanna è stata macchiata da attimi di tensione all’esterno dello stadio “Bisceglia” di Aversa.

Al termine della gara che ha visto la squadra di casa conquistare l’agognato salto di categoria contro il Modica, si sono verificati tafferugli tra un piccolo gruppo di tifosi e le forze dell’ordine.

Tutto è cominciato nel primo pomeriggio, quando un gruppo di facinorosi, presumibilmente legati alla tifoseria dell’Aversa, ha colpito con un sasso il pullman del Modica mandando in frantumi il finestrino del conducente.

Al termine del match, i tifosi siciliani, esasperati dalla sconfitta, hanno dato il via a una vera e propria guerriglia. Cinque o sei petardi sono stati fatti esplodere nei pressi del bar interno all’impianto, mentre almeno due ultras del Modica sono riusciti a scavalcare le recinzioni, armati di mazze, raggiungendo il settore della Tribuna Romaniello, frequentato da famiglie e bambini. La tensione è poi proseguita anche all’interno dello stadi dove alcuni individui, con il volto coperto, hanno inspiegabilmente deciso di scagliarsi contro i poliziotti.



L’intervento rapido e deciso degli agenti ha permesso di riportare la calma in breve tempo, evitando che la situazione degenerasse ulteriormente. Non si registrano feriti gravi, le autorità stanno ora indagando per identificare i responsabili dei disordini. Daspo in vista