AVERSA. IL LUTTO. Padre di famiglia muore a 47 anni, lascia due figli

AVERSA – Lutto nella comunità di Aversa per la prematura dipartita di Massimo Sarno, 47 anni. Una notizia che ha lasciato sgomenti non solo la famiglia, ma anche amici, conoscenti e chiunque abbia avuto modo di incrociare il suo cammino. Coniugato con Marisa Pagano, Massimo era un uomo conosciuto e stimato. La città si stringe attorno ai suoi cari.

Lasci la moglie Marisa, i figli Raffaele e Monica, la mamma Maria Molitierno, i fratelli Umberto, Enzo e Luca, i parenti tutti affranti dal dolore. La camera ardente per dare un ultimo saluto a Massimo Sarno sarà allestita a partire da oggi, 7 giugno alle ore 11:00, presso la Casa Funeraria in Via Savoia n. 31, Aversa. Un momento di raccoglimento per tutti coloro che desiderano rendere omaggio alla sua memoria.

I funerali si svolgeranno lunedì 9 giugno 2025 alle ore 09:30, presso la Parrocchia di San Michele Arcangelo (zona Ferrovia), dove amici e parenti potranno accompagnarlo nell’ultimo viaggio terreno.