AVERSA. In Comune armato di coltello e con documento falso: bloccato dagli agenti della municipale

AVERSA – Mattina movimentata, quella di oggi, al municipio di Aversa. Un cittadino di origine straniera si è recato presso l’ufficio anagrafe per chiedere l’estratto della residenza mostrando la carta di identità con la sua foto. Il dipendente dell’anagrafe insospettito ha immediatamente contattato il Comando della Polizia Locale illustrando la questione. Sul posto si è portata una pattuglia che dopo aver verificato i documenti del soggetto ha riscontrato che l’uomo in possesso di un documento di riconoscimento falso. Dai successivi accertamenti è emerso che lo stesso era gravato da numerosi precedenti di polizia e a seguito di perquisizione è stato trovato in possesso di un coltello. Il cittadino è stato denunciato all’Autorità Giudiziaria per possesso di documenti falsi e di armi bianche.