AVERSA. In fiamme appartamento nelle palazzine dietro il Parco Pozzi

Questa mattina, mercoledì

AVERSA – Attimi di paura questa mattina ad Aversa, dove un violento incendio è scoppiato all’interno di un appartamento situato in via Corcione, nelle palazzine che sorgono dietro il Parco Pozzi.

Al momento non sono ancora note le cause che hanno originato il rogo, né si ha certezza sull’eventuale presenza di persone ferite. Una densa colonna di fumo nero si è alzata in cielo, rendendosi visibile anche da diversi punti della città e avvolgendo l’area circostante.

Si tratta dell’ennesimo episodio del genere registrato nel territorio casertano nelle ultime settimane. Una vera e propria emergenza che sta mettendo a dura prova i cittadini e l’ambiente, colpiti duramente sia dai danni provocati dalle fiamme che dalle conseguenze dell’aria irrespirabile.