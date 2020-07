AVERSA. Incendio al ristorante Donna Elisa, ecco cosa hanno detto i titolari alla Polizia

AVERSA (Lidia e Christian de Angelis) – Emergono nuovi dettagli circa l’incendio che ha distrutto il ristorante Donna Elisa (ex Malaterra) in via Gramsci ad Aversa. I titolari del locale di cucina partenopea, sono stati sentiti dagli inquirenti che indagano sulla vicenda. Si indaga per capire se l’incendio è di matrice camorristica, un atto intimidatorio contro i titolari del locale, originari di Melito di Napoli, o se si è trattato di un incidente. La pista più accreditata, è quella dell’intimidazione, anche se i titolari hanno negato di aver ricevuto richieste estorsive o minacce prima dell’incendio. Il locale risulta essere coperto da assicurazione, inoltre tra qualche giorno sarà pronta la perizia tecnica della squadra investigativa dei Vigili del Fuoco che hanno analizzato la scena dell’incendio, dove pare siano stati trovati materiali infiammabili, che porterebbero a ritenere la natura dolosa dell’incendio avvenuto alle 3 del mattino di ieri.

Le fiamme erano così alte e intense che i residenti della zona sono rimasti sconvolti e hanno allertato sia i caschi rossi, sia la polizia di stato.