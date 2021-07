AVERSA. La segnalazione: “Uomo vive in strada, davanti ad un ristorante chiuso”. L’appello per aiutarlo

AVERSA – (Lidia e Christian de Angelis) Segnalazione dei cittadini, da giorni un uomo forse con problemi mentali dovuti all’uso di alcol o forse no, vive in mutande nell’area antistante un ristorante chiuso. Il soggetto, come si vede dalla foto che pubblichiamo, ha bisogno di aiuto, con questo caldo vive per strada, senza cibo, acqua ed eventuali farmaci, occorre che le autorità preposte lo soccorrano. Inoltre pare che lo stesso in alcuni momenti, dia in escandescenza, lanciando bottiglie contro le auto in transito, rovescia contenitori dell’immondizia e danneggia le auto in sosta, forse gli occorrono medicinali specifici per problemi mentali, intanto sul piano umano non è accettabile che in una società civile come la nostra, vi siano persone abbandonate a se stesse, che con questo caldo rischiano di morire, per mancanza di assistenze e cure, non esiste solo la pandemia, ma sono diverse le emergenza nei nostri territori, iniziando dalla terra dei fuochi per poi passare alla povertà e indifferenza verso chi è rimasto solo e disperato. Seguiremo la vicenda affinchè qualcuno intervenga per aiutare quest’uomo, questo essere umano bisognoso di aiuto vero e concreto.

Questa la segnalazione di una cittadina: “Buongiorno cari concittadini non è mia abitudine bacchettare persone o categorie a caso e NON SAPREI CHI COLPEVOLIZZARE nel caso specifico. È da stanotte che c è una PERSONA , palesemente fragile e bisognosa di aiuto immediato , che si è sistemata nello spazio antistante l’ ex ristorante Don Salvatore in via Casalegno . Sono diverse ore che da tutto il quartiere partono segnalazioni per evitare ciò che sta accadendo adesso. Bottiglie lanciate con violenza , materiale di risulta che giace da mesi fuori dal locale, cartoni ecc. tutto utilizzato da lui come avesse voluto organizzare una sorta di giaciglio o recinto di protezione. A CHI SPETTA AIUTARE PERSONE COME LUI stremate dal caldo , dalla malattia , dallo stato degradante in cui versa ? Non a noi cittadini che non abbiamo i mezzi per farlo ,anche se come me e altri di voi abbiamo cercato di porgere una mano .Sig. SINDACO , credo che queste siano priorità rispetto alle strisce blu , alla ZTL, alla potatura del verde e alla movida.Non entro in altri ambiti , non amo polemizzare. FATE QUALCOSA ,si tratta di PERSONE e di dignità.“