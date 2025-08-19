AVERSA. Ladri colpiscono la nota pizzeria Carlo Sammarco. Danni e soldi rubati dalla cassa

AVERSA – Nella notte scorsa ignoti malviventi hanno preso di mira la rinomata pizzeria Carlo Sammarco di Aversa. I ladri sono riusciti a entrare forzando la saracinesca d’ingresso e hanno svuotato la cassa, portando via un bottino limitato in denaro ma lasciando dietro di sé danni ingenti.

La serranda divelta e le strutture interne danneggiate richiederanno riparazioni costose, con un conto che potrebbe superare i mille euro. Sul posto sono intervenuti immediatamente gli agenti del commissariato di Aversa, che hanno avviato le indagini raccogliendo le prove e verificando le immagini delle telecamere di sorveglianza della zona. I banditi, secondo le prime ricostruzioni, sarebbero fuggiti in fretta dopo il colpo, lasciando però tracce che potrebbero portare al loro riconoscimento.

La pizzeria, punto di riferimento per tanti amanti della cucina, ha riaperto oggi nonostante il disagio, dimostrando la resilienza tipica di chi non si lascia intimidire dalla criminalità.