AVERSA. Ladro acrobata tenta colpo in abitazione, costretto alla fuga

AVERSA – Attimi di tensione ieri sera, poco prima delle 23:00, in Via Verdi ad Aversa, dove un tentativo di furto è stato sventato grazie alla prontezza di spirito del proprietario di un appartamento.

Due malviventi, agendo con una tecnica collaudata, avevano preso di mira un’abitazione. Uno dei due, con funzione di “palo”, stazionava in strada per monitorare la situazione, mentre il complice si arrampicava lungo le tubature esterne dell’edificio, cercando di raggiungere l’appartamento prescelto.



La fortuna, o forse il destino, ha voluto che proprio in quel momento il proprietario dell’abitazione uscisse sul balcone per fumare una sigaretta. Il malvivente, vistosi scoperto e senza via di scampo, non ha potuto fare altro che desistere dal suo intento. Si è calato rapidamente dalle tubature e si è dato alla fuga insieme al suo complice.