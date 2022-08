AVERSA. LUTTO in città: muore noto medico

AVERSA (Lidia e Christian de Angelis) Lutto nel mondo medico, addio al dr Crescenzo De Chiara 88 anni. Una dolorosa perdita per la comunità, si è spento lo stimato medico, specializzato in malattie nervose e mentali, in pensione. Il professionista lascia nel dolore la moglie Melorio Laura e i figli Cesira e Alberto, oltre i tanti ex pazienti e colleghi. I funerali si sono svolti stamani alle 10:30 presso la Parrocchia di S.Maria di Costantinopoli ad Aversa, dove erano presenti in tanti per l’ultimo saluto.