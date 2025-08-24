AVERSA. Malviventi fanno irruzione nell’abitazione di un dirigente comunale

Cresce la rabbia tra i residenti

AVERSA – Tentato furto in via Giotto, nel cuore della città di Aversa, dove una banda composta da tre persone ha provato a mettere a segno un colpo all’interno dell’abitazione di Leo Graziano, impiegato comunale del settore

Lavori pubblici.

I malviventi, dopo aver forzato l’ingresso, sono riusciti a impossessarsi di alcuni preziosi, ma non hanno potuto completare il piano a causa dell’antifurto, che ha immediatamente fatto scattare l’allarme. Il segnale ha raggiunto lo stesso Graziano, che in quel momento si trovava in vacanza con la famiglia, e ha consentito il pronto intervento dei

carabinieri, giunti tempestivamente sul posto. La presenza delle forze dell’ordine ha messo in fuga i ladri, evitando che l’abitazione venisse completamente svaligiata.