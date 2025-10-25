AVERSA. Muore giovane madre, lascia una figlia piccola: comunità in lutto

I funerali saranno celebrati domani, domenica 26 ottobre, alle ore 16:30, nella parrocchia di San Michele Arcangelo

AVERSA – Profondo cordoglio nella comunità di Aversa per la prematura scomparsa di Martina Contiero, venuta a mancare all’età di soli 28 anni.

A darne il triste annuncio sono il padre Salvatore, la madre Marianna, il fratello Francesco e la sorella Luisa, insieme ai parenti e agli amici che la ricordano con immenso affetto.

La notizia della sua scomparsa ha profondamente scosso l’intera città: amici, conoscenti e cittadini si sono stretti attorno al dolore della famiglia, manifestando affetto e vicinanza in questo momento di grande tristezza. Martina lascia una figlia in tenera età, la piccola Greta, a cui la comunità aversana rivolge un pensiero di commozione e solidarietà.

I funerali saranno celebrati domani, domenica 26 ottobre, alle ore 16:30, nella parrocchia di San Michele Arcangelo (Ferrovia) in Aversa.

Un dolore che colpisce nel profondo e lascia un grande vuoto nel cuore di chi ha avuto la fortuna di conoscerla.