AVERSA nel caos, baby gang in azione tra violenza e vandalismi: ragazzo malmenato senza pietà

AVERSA – Un fenomeno preoccupante sta attraversando il territorio di Aversa, dove gruppi di adolescenti, molti dei quali giovanissimi, stanno creando disagi e danni in sella alle loro biciclette elettriche.

Negli ultimi tempi, numerosi cittadini hanno espresso il loro disappunto sui social riguardo alla crescente presenza di queste bande di ragazzi che, senza alcun rispetto per le regole, si aggirano per la città seminando paura e caos, ignorando completamente le conseguenze delle loro azioni.

L’episodio più recente di violenza ha avuto luogo nella notte tra lunedì e martedì. Secondo quanto riportato da un testimone su Facebook, un giovane extracomunitario, in cerca di rifugio presso l’ex ospedale Maddalena, è stato circondato e brutalmente aggredito dal gruppo. Il ragazzo, già in difficoltà, è stato malmenato senza pietà, un atto che ha suscitato ulteriore indignazione per la sua crudeltà gratuita.

Questi episodi sono solo la punta dell’iceberg di un comportamento sempre più diffuso tra i membri di queste bande giovanili. Secondo quanto riferito dal testimone, i gruppi di ragazzini non si limitano a causare disordini nei parchi o nelle zone più frequentate della città, ma hanno anche fatto parlare di sé in luoghi come i cinema e le aree della movida, infastidendo chi cerca semplicemente un po’ di tranquillità. La crescente preoccupazione tra i cittadini è un segnale che la situazione sta diventando insostenibile.