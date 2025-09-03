AVERSA. Paura al pronto soccorso: si cosparge di liquido infiammabile e si dà fuoco, salvato da infermieri e vigilanti

L’uomo è giunto in struttura in un forte stato di agitazione

AVERSA – Ieri pomeriggio, martedì 2 settembre, poco dopo le ore 18:00, ci sono stati momenti di tensione presso il Pronto Soccorso dell’Ospedale di Aversa.

Un uomo, già noto ai servizi psichiatrici, giunto in struttura in stato di forte agitazione, si è improvvisamente dato fuoco, interessando la testa e parte del torace.

Grazie alla prontezza e al coraggio degli infermieri e degli agenti di sicurezza presenti, le fiamme che stavano bruciando l’uomo sono state immediatamente spente, scongiurando un esito ancor più tragico.

L’uomo è stato quindi preso in carica dal personale medico per le cure urgenti necessarie.