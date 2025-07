AVERSA. Pusher in trasferta beccati con la droga nella roccaforte del clan Contini, spediti ai domiciliari

Respinta la richiesta del sostituto procuratore, Arturo De Stefano, dell’applicazione della misura cautelare della custodia in carcere

AVERSA – Beccati dai poliziotti con addosso droga e soldi. A.O., e R.C., di 25 e 23 anni, entrambi dell’agro aversano, non sono passati inosservati agli agenti del commissariato Vicaria-Mercato in via Sant’Attanasio nel quartiere Arenaccia, a Napoli, nella roccaforte del clan Contini

I due pusher aversani in trasferta all’esito del blitz sono stati trovati in possesso di 227, 72 grammi di cocaina e la somma di 400 euro in banconote di piccolo taglio.

Arrestati con l’accusa di detenzione illecita di sostanze stupefacenti ai fini di spaccio, all’esito dell’udienza di convalida davanti al gip Nicoletta Campanaro, sono stati disposti gli arresti domiciliari per entrambi nonostante la richiesta del sostituto procuratore Arturo De Stefano dell’applicazione della misura cautelare della custodia in carcere.