AVERSA. Resti umani trovati in zona San Lorenzo. Chiavi e cellulare nelle tasche dei pantaloni

AVERSA – Emergono altri particolari sui resti umani ritrovati in zona San Lorenzo ad Aversa. Il corpo, in avanzato stato di decomposizione, si trovava a ridosso della linea ferroviaria (LEGGI QUI). A scoprirlo, gli uomini di una ditta incaricata per ripulire le sterpaglie tra il muro di cinta e i binari, e proprio dalle fronde, in un punto tra il muro e un binario, era nascosta la salma. Sul posto, gli agenti della Polfer, del Commissariato di Aversa e gli uomini della scientifica. Da una prima analisi medico legale, si tratta di un uomo di media statura. Nelle tasche dei pantaloni sono stati trovati un telefono cellulare e un mezzo di chiavi. I resti saranno portati presso l’istituto di medicina legale per gli esami autoptici.