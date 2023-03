AVERSA. Ristretto ai domiciliari, beccato fuori provincia

L’uomo è stato denunciato per evasione

AVERSA – Agli arresti domiciliari viene sorpreso fuori provincia. Un cittadino normanno è stato sorpreso a Napoli nonostante fosse sottoposto agli arresti domiciliari nella sua abitazione ad Aversa. L’uomo è stato denunciato dagli agenti dell’ufficio Prevenzione Generale della Questura.

Fermato nel corso di un servizio di controllo durante il quale è emerso che era sottoposto a misura cautelare per reati in materia di stupefacenti. Per questo è stato denunciato per evasione e riaccompagnato presso il proprio domicilio.