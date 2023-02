AVERSA. Saccheggiata la chiesa di San Nicola: rubati quadri e oggetti di valore

Il furto la scorsa notte da parte di ignoti. Portato via un dipinto di San Giuseppe Moscati e un cuore d’argento. Stamattina la scoperta, indagano le forze dell’ordine.

AVERSA (Lidia e Christian de Angelis) Grave atto sacrilego, ladri entrano di notte in Chiesa e la depredano. Il vile atto predatorio si è verificato stanotte nella Chiesa di San Nicola ad Aversa, dove ignoti si sono introdotti forzando l’ingresso del luogo sacro e hanno portato via un quadro d’argento di San Giuseppe Moscati, un cuore d’argento e altri oggetti di valore. Appena si sono accorti del furto sono state allertate le forze dell’ordine. Chi ha agito all’interno della chiesa sapeva benissimo quando muoversi, come spostarsi e dove mettere le mani. È un furto gravissimo, quello che è andato in scena durante la notte in città.