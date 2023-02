AVERSA. Studente investe una ragazza e finisce sotto processo per lesioni colpose

Il minorenne ha travolto la giovane in via Botticelli mentre era in sella al suo scooter. Cade l’accusa di omissione di soccorso, ora gli inquirenti esamineranno il suo smartphone.

AVERSA Lo scorso settembre travolse con il suo scooter una giovane che stava attraversando, in via Botticelli ad Aversa. Per lo studente minorenne, accusato di lesioni colpose, scattò anche l’accusa di omissione di soccorso, poi caduta perché la difesa ha dimostrato che il giovane fu presente nelle fasi successive al ricovero della ragazza investita, informandosi sulle sue condizioni. Ora però, all’esame degli inquirenti c’è lo smartphone dell’investitore, la cui analisi potrebbe dare una svolta all’inchiesta fin qui condotta.