AVERSA. Tenta rapina in strada, fermato dai passanti: 65enne ferito

L’uomo si stava recando in un centro terapeutico in via Paciotti quando, per cause in corso di accertamento, ha tentato di rapinare un passante

NON DIMENTICARTI DI SEGUIRE CASERTACE NELLA COMMUNITY WHASTAPP

CLICCA QUI -> https://chat.whatsapp.com/DAgb4AcxtG8EPlKwcTpX20

AVERSA – Tenta rapina in centro, fermato e ferito. E’ quanto accaduto ieri mattina ad Aversa, protagonista un 65enne del posto. Secondo una prima ricostruzione l’uomo era diretto in un centro terapeutico in via Paciotti quando ha tentato di compiere una rapina, forse uno scippo, fortunatamente non riuscito.

Per fermarlo, alcuni passanti lo hanno strattonato e per questo è rimasto ferito. Scattata la richiesta d’aiuto sul posto si è portata un’ambulanza del 118. Il 65enne è stato posto a cure mediche da parte del personale sanitario, e dopo il primo soccorso, il paziente ha deciso di rifiutare il trasporto in ospedale.

I carabinieri hanno avviato le indagini per ricostruire l’esatta dinamica dell’accaduto e comprendere le motivazioni dietro il gesto dell’uomo.