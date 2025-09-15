AVERSA. Tentano di svaligiare farmacia, messi in fuga dal sistema d’allarme

Le forze dell’ordine hanno acquisito le immagini delle telecamere di videosorveglianza della zona al fine di risalire ai responsabili

AVERSA – Ladri in azione, questa notte, in viale Europa ad Aversa. A finire nel mirino dei malviventi una farmacia. Secondo quanto ricostruito i malviventi dopo aver danneggiato l’ingresso si sono introdotti nei locali facendo scattare l’ allarme che li ha messi in fuga.

Dopo pochi minuti sul posto sono intervenuti i carabinieri che hanno avviato le indagini del caso. Acquisite le immagini registrate dalle telecamere di videosorveglianza attraverso le quali si proverà a individuare i responsabili.