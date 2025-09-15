AVERSA. Tentano di svaligiare farmacia, messi in fuga dal sistema d’allarme

15 Settembre 2025 - 12:12

foto di repertorio

Le forze dell’ordine hanno acquisito le immagini delle telecamere di videosorveglianza della zona al fine di risalire ai responsabili

NON DIMENTICARTI DI SEGUIRE CASERTACE NELLA COMMUNITY WHASTAPP
CLICCA QUI -> https://chat.whatsapp.com/DAgb4AcxtG8EPlKwcTpX20

AVERSA – Ladri in azione, questa notte, in viale Europa ad Aversa. A finire nel mirino dei malviventi una farmacia. Secondo quanto ricostruito i malviventi dopo aver danneggiato l’ingresso si sono introdotti nei locali facendo scattare l’ allarme che li ha messi in fuga.

Dopo pochi minuti sul posto sono intervenuti i carabinieri che hanno avviato le indagini del caso. Acquisite le immagini registrate dalle telecamere di videosorveglianza attraverso le quali si proverà a individuare i responsabili.

Testata registrata presso il tribunale di BENEVENTO con nr. 7 del 02/09/2013

Direttore responsabile:  Gianluigi Guarino
Copyright 2019 CASERTACE
P.IVA 04465230615
Responsabile trattamento dati personali: Gianluigi Guarino